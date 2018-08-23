وزير الداخلية السعودية يتفقد مشعر "منى" فى ثانى أيام التشريق.. صور

كتب محمد عبد العظيم

فى إطار جولاته المستمرة للتأكد من انتظام حركة الحجاج، واصل الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودى، ورئيس لجنة الحج العليا جولاته على مشعر منى، للتأكد من استعدادات وتجهيزات قيادة قوات الدفاع المدني بمشعر منى لمتابعة تنفيذ الخطط المعدة مسبقًا للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

ودشن الأمير عبد العزيز نظام الرسائل النصية (SMS) التى تشعر مقدمى البلاغات بالإجراءات التى يتم اتخاذها عن بلاغاتهم.

يذكر أنه فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة، يواصل ضيوف الرحمن، أداء مناسك ومن المقرر أن يفعل الحجاج، ما فعلوه فى اليوم الحادى العشر، عقب يوم النحر الثلاثاء الماضى، ويرمى الحجاج الجمرات الصغرى ثم الوسطى، ثم الكبرى، ولابد من مراعاة هذا الترتيب، حيث يتم الرمى بسبع حصيات، ويكبر الحاج مع كل حصاة، ويسن له أن يدعو عند الجمرتين الصغرى والوسطى، ويكون وقف الرمى بعد الزوال إلى أخر الليل.



