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وزير التنمية المحلية يشدد على تذليل كافة المعوقات لتطوير التعليم

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:54 ص
وزير التنمية المحلية يشدد على تذليل كافة المعوقات لتطوير التعليم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب أشرف عزوز
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كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كافة المحافظات بسرعة تذليل المعوقات التى تحول دون تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم. 
 
جاء ذلك تنفيذا لخطة تطوير التعليم التى عرضها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الدورى السادس الذى عقد مؤخرا بجامعة القاهرة، والتى تضمنت البنية التحتية التكنولوجية وتوصيل الشبكات وشراء أجهزة التابلت وإعداد وتهيئة المدارس تكنولوجيا.

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وزير التعليم

تطوير التعليم

التنميه المحليه




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