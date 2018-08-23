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وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول أنشطة المركز القومى للبحوث

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:06 ص
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول أنشطة المركز القومى للبحوث الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من د. أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث حول أنشطة المركز خلال شهر أغسطس الجارى.
 
وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون بين المركز القومى للبحوث والمركز الدولى للأسماك بماليزيا؛ بهدف تعزيز الجوانب البحثية والتدريبية في مجال صحة الكائنات المائية، مع التركيز بشكل خاص على صحة أسماك البلطى، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتغطية حاجة المجتمع من هذا البروتين الحيوى الهام بسعر رخيص وجودة عالية.
 
وينص البروتوكول على التعاون بين المركز القومي للبحوث والمركز الدولى للأسماك من خلال تبادل العلماء والتكنولوجيا، والمنشورات العلمية والمعلومات الحديثة، فضلا عن تنفيذ مشاريع بحثية تعاونية بين الجانبين على أن يتولى المركز القومي للبحوث اختبار وفحص عينات الأسماك للمركز الدولي للأسماك.
 
وقع البروتوكول عن المركز القومى للبحوث د. أشرف شعلان، وعن المركز الدولى للأسماك د. جاريث جونستون رئيس المركز.
 
حضر توقيع مراسم البروتوكول د. هاريسون كريزا المدير الإقليمي بالمركز الدولي للأسماك والمشرف على قطاع الأسماك في مصر وإفريقيا، ود. منى سعيد رئيس شعبة البحوث البيطرية، ود. حسام حسن رئيس قسم بحوث الأحياء المائية بالمركز القومى للبحوث.
 
وفى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة فى خدمة المجتمع فى كافة المجالات، قام وفد من الأطباء من مختلف التخصصات بشعبة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز، برئاسة د. منى عبد الرازق بتنظيم القافلة الطبية الثانية إلى مركز سنورس بمحافظة الفيوم؛ بهدف نشر مزيد من التوعية بالأمراض الوراثية واستشارات ما قبل الزواج ومتابعة الأجنة خلال فترة الحمل وطرق التشخيص والوقاية والعلاج لهذه الأمراض، حيث تم الرد على جميع الاستفسارات والاستشارات الوراثية المختلفة الواردة من قبل الأهالي والذي حضر عدد كبير منهم فعاليات القافلة الطبية.

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التعليم العالى

البحث العلمى

المركز القومى للبحوث

خالد عبد الغفار




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