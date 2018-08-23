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وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:05 م
وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، تعطل خط الإبلاغ عن الحالات الطارئة التى تحتاج إلى رعاية مركزة وحضانات بسبب عطل فنى بالسنترال التابع له خط الطوارئ وسيتم إصلاحه سريعا.
 
وقال الدكتور خالد الخطيب، رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة، فى تصريحات اليوم، إنه تم تخصيص خط بديل للتواصل حول الحالات الحرجة والعاجلة التى تحتاج الى رعاية مركزة وحضانات وهو 16474.
 
وأضاف أن الخط يعمل بنفس الكفاءة ويتلقى كافة الشكاوى ويتعامل معها بشكل سريع بحسب كل قطاع موجه إليه الشكوى، على أن يتم التواصل سريعا مع الشاكى. .
 
 
 
 

 


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