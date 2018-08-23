وزارة الصحة السعودية تعلن خلو موسم الحج من الأوبئة

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أعلن وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلو موسم الحج من الأوبئة والأحداث ذات الأثر على الصحة العامة ونجاح خطط الحج الصحية.

وقال الربيعة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس - إن الوزارة استعدت مبكرا لحج هذا العام، وأجرت تقييماً للاحتياجات الصحية المطلوبة فى موسم الحج لضمان سلامة الحجاج، مشيرا إلى أنه بناءً على نتائج هذا التقييم، أصدرت وزارة الصحة المتطلبات والتوصيات الصحية للحج ونشرتها على بوابة وزارة الصحة ، وتم توزيعها على جميع الدول التى يفد منها الحجاج بالتعاون مع وزارة الخارجية من خلال السفارات السعودية والمكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه تسلم من مندوب منظمة الصحة العالمية فى الحج تقرير المنظمة عن الحج الذى يشير إلى نجاح المملكة فى إدارة الحشود وخططها الصحية فى الحج التى أدت إلى سلامة الحجيج من الأمراض والأوبئة.

وفى السياق، رفعت وزارة الصحة السعودية حالة الاستعداد بمستشفى "الكامل" الواقع على بعد 160 كيلو متراً من مدينة مكة المكرمة، تحسبا لحدوث أى حالة طوارئ على الطريق، وذلك تمهيدا لبدء عودة الحجاج من اليوم.