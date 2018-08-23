نيكى يرتفع مع تحسن المعنويات بفضل تراجع الين

رويترز

ارتفع المؤشر نيكى اليابانى اليوم الخميس، بعد أن دعم تراجع الين ثقة المستثمرين بوجه عام لكن تحذيرا بشأن الأرباح من كونتننتال الألمانية دفع أسهم شركات السيارات ومصنعى الإطارات للانخفاض.

وأغلق المؤشر القياسى مرتفعا 0.2% عند 22410.82 نقطة.

وقال المحللون، إن المستثمرين يحجمون عن الشراء تزامنا مع محادثات التجارة الصينية الأمريكية والمؤتمر السنوى لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) فى جاكسون هول.

والتقى المسئولون الأمريكيون والصينيون للمرة الأولى فى شهرين للعثور على مخرج من نزاع تجارى متفاقم بين البلدين، لكن لا مؤشرات على أن النقاشات منخفضة المستوى ستوقف جولة جديدة من الرسوم الأمريكية التى تدخل حيز التنفيذ اليوم.

ويلتقى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى ومسئولو بنوك مركزية آخرون فى جاكسون هول غدا الجمعة لمناقشة جذور عوامل معاكسة مثل التضخم المنخفض ونمو الأجور البطيء وتحسن الإنتاجية الضعيف.

وقال تاكاتوشى إيتوشيما المحلل فى بيكتت لإدارة الأصول "يرغب المستثمرون فى معرفة الاتجاه الذى ستأخذه السوق، وهل ستكون هناك تغييرات فى قوة الدفع بعد تلك الأحداث".

وتراجعت أسهم شركات السيارات ومصنعى الإطارات والمكونات بعد أن هوى سهم كونتننتال لتوريدات السيارات 13% بفعل تحذير بشأن الأرباح. ونزلت أسهم تويوتا 1.1% ونيسان وبريدجستون 2%. واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1698.22 نقطة.