video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نيكى يرتفع مع تحسن المعنويات بفضل تراجع الين

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:03 ص
نيكى يرتفع مع تحسن المعنويات بفضل تراجع الين مؤشر نيكى
رويترز
إضافة تعليق

ارتفع المؤشر نيكى اليابانى اليوم الخميس، بعد أن دعم تراجع الين ثقة المستثمرين بوجه عام لكن تحذيرا بشأن الأرباح من كونتننتال الألمانية دفع أسهم شركات السيارات ومصنعى الإطارات للانخفاض.

وأغلق المؤشر القياسى مرتفعا 0.2% عند 22410.82 نقطة.

وقال المحللون، إن المستثمرين يحجمون عن الشراء تزامنا مع محادثات التجارة الصينية الأمريكية والمؤتمر السنوى لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) فى جاكسون هول.

والتقى المسئولون الأمريكيون والصينيون للمرة الأولى فى شهرين للعثور على مخرج من نزاع تجارى متفاقم بين البلدين، لكن لا مؤشرات على أن النقاشات منخفضة المستوى ستوقف جولة جديدة من الرسوم الأمريكية التى تدخل حيز التنفيذ اليوم.

ويلتقى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى ومسئولو بنوك مركزية آخرون فى جاكسون هول غدا الجمعة لمناقشة جذور عوامل معاكسة مثل التضخم المنخفض ونمو الأجور البطيء وتحسن الإنتاجية الضعيف.

وقال تاكاتوشى إيتوشيما المحلل فى بيكتت لإدارة الأصول "يرغب المستثمرون فى معرفة الاتجاه الذى ستأخذه السوق، وهل ستكون هناك تغييرات فى قوة الدفع بعد تلك الأحداث".

وتراجعت أسهم شركات السيارات ومصنعى الإطارات والمكونات بعد أن هوى سهم كونتننتال لتوريدات السيارات 13% بفعل تحذير بشأن الأرباح. ونزلت أسهم تويوتا 1.1% ونيسان وبريدجستون 2%. واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1698.22 نقطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤشر نيكى اليابانى يغلق مرتفعا بدعم أسهم التكنولوجيا

نيكى

تراجع الين

الرسوم الأمريكية

اسهم

الين




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة