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نقابة البيطريين تصرف مستحقات 73 طبيبا من صندوق التكافل أول سبتمبر المقبل

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:00 ص
نقابة البيطريين تصرف مستحقات 73 طبيبا من صندوق التكافل أول سبتمبر المقبل الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أمين صندوق التكافل الاجتماعى، إن صندوق التكافل سيصرف مستحقات دفعة أغسطس من البيطريين، والبالغ عددهم حوالى 73 بيطريا، فى أول سبتمبرالمقبل.
 
وأوضح شفيق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه المرة، هى أول مرة يتم صرف المستحقات  دون فترة انتظار، وبدون قرض أو دعم من النقابة خلال هذا العام، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من صندوق التكافل  حتى ٢٠ يوليو الماضى تجاوز ٢٢٠ طبيبا بيطريا.
 
وأكد أن إدارة  مجلس صندوق التكافل الاجتماعى لن تألوا جهدا تجاه أعضائه لتحقيق الأهداف المنشودة للصندوق، والذى تم تأسيسه عليها، وبما يضمن استدامته والعمل على زيادة المزايا لأعضائه ويتفق مع الصالح العام، مشيرا إلى استعداد النقابة لتلقى أى مقترحات وأنشطة جديدة تساعد على النهوض بالصندوق إلى أعلى مستوى.
 
 
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