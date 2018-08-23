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الخميس، 23 أغسطس 2018 12:10 م
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نتنياهو يأمل أن تعترف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:04 م
نتنياهو يأمل أن تعترف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان نتنياهو
رويترز
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الخميس ، إن إسرائيل ما زالت تأمل أن تعترف الولايات المتحدة بأحقيتها فى السيادة على هضبة الجولان ، بعد أن قال مسؤل أمريكى بارز إن هذه المسألة لا يجرى بحثها فى واشنطن فى الوقت الراهن.

واحتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية خلال حرب عام 1967 ثم ضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولى، وفي مايو قال مسؤل إسرائيلى كبير إن الاعتراف الأمريكى ربما يأتى في غضون شهور.

لكن مستشار الأمن القومى الأمريكي جون بولتون قال فى مقابلة مع رويترز أثناء زيارة لإسرائيل هذا الأسبوع "لا يجرى بحث الأمر ولم يتخذ قرار داخل الحكومة الأمريكية".

ورد نتنياهو على سؤال عما إذا كانت إسرائيل، فى ضوء ما قاله بولتون، قد تخلت عن توقعاتها باعتراف أمريكي بسيادتها على الجولان قائلا "وهل يمكن أن أتخلى عن مثل هذا الأمر؟ لا سبيل لذلك".

وقال بولتون في المقابلة إنه بينما تتفهم الولايات المتحدة مطلب إسرائيل فيما يتعلق بضم الجولان "ليس هناك تغيير فى الموقف الأمريكى في الوقت الراهن".

 


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