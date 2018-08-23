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نائب محافظ الجيزة يطالب بشن حملات على تجار الخردة بعد سرقة أسوار الشوارع

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:00 ص
نائب محافظ الجيزة يطالب بشن حملات على تجار الخردة بعد سرقة أسوار الشوارع سور حديدى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أن المحافظة تعانى من تكرار سرقات الأسوار الحديدية بنطاق أحياء المحافظة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى سرقة الأسوار هم تجار الخردة وأصحاب العربات الكارو الذين يفرزون القمامة، وتنشط سرقاتهم ليلا.
 
وأضاف نائب محافظ الجيزة لـ"اليوم السابع"، أن مسئولية القبض على لصوص الأسوار الحديدية تقع على الشرطة وعليهم تكثيف حملاتهم على تجار الخردة لضبط المسروقات، مشيرا إلى أن المحافظة تتعرض لخسائر كثيرة بسبب تلك السرقات، بالإضافة إلى تشويه الحدائق بسبب سرقة أسوارها الحديدية بالإضافة إلى تعرض المواطنين للخطر بسبب سرقة أجزاء من أسوار الكبارى مثل سرقة جزء من كوبرى الجيزة المعدنى.
 
وطالب الهراس المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى حالات سرقة يرصدونها على خطوط غرف العمليات التابعة للمحافظة أو أقسام الشرطة أو أرقام الأحياء أو هيئة النظافة لحماية المال العام والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.
 
 

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