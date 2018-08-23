video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تتخلى عن شراء الإلكترونيات الأمريكية بسبب العقوبات وتتجه للصين

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:02 ص
موسكو تتخلى عن شراء الإلكترونيات الأمريكية بسبب العقوبات وتتجه للصين بوتين وترامب
أ ش أ
إضافة تعليق

قال نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسى (المجلس الأعلى للبرلمان) اليكسى كوندراتييف إن بلاده ستتخلى عن شراء جميع الأجهزة الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج من الولايات المتحدة وستقوم بشرائها من بلدان ثالثة خاصة الصين.

وأضاف كوندراتييف - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الخميس - : "أن بلاده تخطط لشراء الإلكترونيات ذات الاستخدام المزدوج من الصين، حيث إن هناك نماذج مماثلة لما نقوم بشرائه من الولايات المتحدة من بلدان ثالثة بما فى ذلك الصين".. موضحا أن موسكو ستجد مخرجا من العقوبات الأمريكية.

يذكر أن واشنطن قد فرضت عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الاستخدام المزعوم لأسلحة كيميائية فى سالزبورى البريطانية ، وذلك فى إشارة إلي الاعتداء على سيرجى ويوليا سكريبال فى سالزبورى يوم 4 مارس الماضى الذى اتهمت فيه السلطات البريطانية الجانب الروسى بالمسؤولية عنه وهو ما تنفى موسكو صحته.

ودخلت الحزمة الأولى من هذه العقوبات حيز التنفيذ أمس الأربعاء، حيث تتضمن فرض قيود على توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، و تتضمن الحزمة الثانية تخفيضا فى مستوى العلاقات الدبلوماسية وفرض حظر على الرحلات الجوية التى تقوم بها شركة الطيران الروسية (آيروفلوت) و الوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.


من جهتها، أوضحت الخارجية الأمريكية أن روسيا تستطيع تجنب الموجة الثانية من العقوبات فى حال ضمانها عدم استخدام الأسلحة الكيميائية فى المستقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق يبحث توقيع اتفاقية مع روسيا لتبادل السجناء غير المتهمين بالإرهاب

روسيا تتأهب لهبوط الروبل وتباطؤ النمو بسبب العقوبات الأمريكية

روسيا: الغرب ينتج 100 نوع من غاز الأعصاب "نوفيتشوك" منذ منتصف التسعينيات

بوتين

ترامب

روسيا

أمريكا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة