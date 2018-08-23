موسكو تتخلى عن شراء الإلكترونيات الأمريكية بسبب العقوبات وتتجه للصين

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قال نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسى (المجلس الأعلى للبرلمان) اليكسى كوندراتييف إن بلاده ستتخلى عن شراء جميع الأجهزة الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج من الولايات المتحدة وستقوم بشرائها من بلدان ثالثة خاصة الصين.

وأضاف كوندراتييف - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الخميس - : "أن بلاده تخطط لشراء الإلكترونيات ذات الاستخدام المزدوج من الصين، حيث إن هناك نماذج مماثلة لما نقوم بشرائه من الولايات المتحدة من بلدان ثالثة بما فى ذلك الصين".. موضحا أن موسكو ستجد مخرجا من العقوبات الأمريكية.

يذكر أن واشنطن قد فرضت عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الاستخدام المزعوم لأسلحة كيميائية فى سالزبورى البريطانية ، وذلك فى إشارة إلي الاعتداء على سيرجى ويوليا سكريبال فى سالزبورى يوم 4 مارس الماضى الذى اتهمت فيه السلطات البريطانية الجانب الروسى بالمسؤولية عنه وهو ما تنفى موسكو صحته.

ودخلت الحزمة الأولى من هذه العقوبات حيز التنفيذ أمس الأربعاء، حيث تتضمن فرض قيود على توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، و تتضمن الحزمة الثانية تخفيضا فى مستوى العلاقات الدبلوماسية وفرض حظر على الرحلات الجوية التى تقوم بها شركة الطيران الروسية (آيروفلوت) و الوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.



من جهتها، أوضحت الخارجية الأمريكية أن روسيا تستطيع تجنب الموجة الثانية من العقوبات فى حال ضمانها عدم استخدام الأسلحة الكيميائية فى المستقبل.