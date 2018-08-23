"موانئ البحر الأحمر" تعلن الطوارئ بميناء نويبع استعدادا لعودة حجاج البر

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، الطوارئ فى ميناء نويبع البحرى استعدادا لعودة أفواج الحج البرى القادمين برا من الأراضى المقدسة بالسعودية عبر الأردن، من خلال الخط اللاحى العقبة ـ نويبع، مع التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وشركة الجسر العربى وشركة القناة للتوكيلات الملاحية لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنهاء إجراءات وصولهم.

وكلف اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المسئولين بميناء نويبع بضرورة تسهيل إجراءات وصول حجاج الحج البرى عبر المغادرين عبر الخط الملاحى نويبع ـ العقبة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وصول الحاج وتذليل الصعوبات التى تواجه وصولهم، مع التأكيد على ضرورة تواجد مندوب من وزارة السياحة لحل أى مشاكل خاصة بالحجاج.