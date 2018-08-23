منظمة التحرير الفلسطينية تدين استمرار إسرائيل ممارساتها الاستيطانية

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أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، مواصلة إسرائيل جرائمها وسياساتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية الممنهجة، وسرقتها أراضى دولة فلسطين، وخصوصا فى القدس "عاصمتنا المحتلة".

وأشارت عشراوى - فى تصريحات صحفية اليوم الخميس إلى "أن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلى على بناء 2000 وحدة استيطانية غير شرعية فى الضفة الغربية المحتلة، وكذلك تصريحها لبناء 20 ألف وحدة استيطانية فى مناطق مختلفة من القدس المحتلة، يأتى فى سياق التحدى المتعمد والمقصود من قبل بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومى المتطرف للمنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها".

وناشدت الحكومات فى جميع أنحاء العالم والمجتمع الدولى بأسره لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ووقف سرقتها لأراضى دولة فلسطين ومواردها ومقدراتها، وإلزامها باحترام القانون الدولى واتخاذ الإجراءات العقابية بحقها، وإنهاء هذه الحقبة الخطيرة والمؤلمة من الاستعمار الاستيطانى مرة واحدة وإلى الأبد.