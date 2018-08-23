مقتل 38 حوثيا فى قصف جوى لمقاتلات التحالف العربى بالدريهمى

كتب سمير حسنى

أسفر قصف جوى لمقاتلات التحالف العربى فى الدريهمى، عن مقتل 38 عنصرا من ميليشيا الحوثى، وجاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "سكاى نيوز" الفضائية.

ولقى قائد من ميليشيات الحوثى الإنقلابية مصرعه فى غارة شنتها إحدى طائرات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، على تجمع للمتمردين كان يضم 20 شخصا آخرين فى محافظة حجة شمال غربى البلاد.

وأكدت مصادر ميدانية يمنية، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، مقتل محمد حسن الأكوع القيادى فى ميليشيات الحوثى، بالإضافة إلى 20 آخرين، فى غارة استهدفت موقعهم فى منطقة بنى حسن بمديرية عبس فى محافظة حجة.