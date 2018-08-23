مقتل 3 عناصر من داعش فى قصف للتحالف الدولى بدير الزور

أ ش أ

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان - الذى يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له - مقتل 3 عناصر من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى قصف لطيران التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على آخر جيب يسيطر عليه التنظيم فى ريف دير الزور الشرقى.

ورجح المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الخميس - ارتفاع قتلى التنظيم لوجود إصابات بينهم فى حالات حرجة جراء غارات التحالف التى قال إنها استهدفت بلدت البغوز على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وأشار المرصد إلى أن ذلك يأتى وسط تحضيرات تجريها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن لشن علميات لإخراج التنظيم من المنطقة .

وفى ريف حلب ، أفاد المرصد بمقتل 3 أطفال على الأقل جراء انفجار قذيفة فى بلدة العيس فى القسم الخاضع لسيطرة المعارضة بريف حلب الجنوبى.

وأضاف أن القوات السورية تواصل قصفها لمواقع المعارضة بمحافظة إدلب ، مشيرا إلى استقدام النظام تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس فى محافظات إدلب وحماة واللاذقية .. وسط توقعات بعمليات عسكرية قريبة للقوات السورية فى المنطقة.