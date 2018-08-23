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الخميس، 23 أغسطس 2018 03:53 م
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مقتل وإصابة 3 أشخاص فى انفجار غربى الأنبار بالعراق

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:14 م
مقتل وإصابة 3 أشخاص فى انفجار غربى الأنبار بالعراق القوات العراقية
أ ش أ
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أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 3 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة غربى محافظة الأنبار.
وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق الدولى عند الكيلو 120 غربى الأنبار انفجرت، اليوم، مستهدفة موكب معاون آمر فوج الطرق الخارجية؛ ما أدى إلى مقتله وإصابة 2 من المنتسبين بجروح".
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى.


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