مقتل طفل وإصابة عشرات المدنيين جراء قصف الحوثيين قرية بمحافظة الحديدة

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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بمقتل طفل يمنى وإصابة عشرات المدنيين، اليوم /الخميس/، جراء قصف مليشيات الحوثى الانقلابية بصاروخ باليستى لقرية بمديرية الدريهمى فى محافظة الحديدة.

وأوضحت (وام) أن مليشيات الحوثى المدعومة من إيران قصفت قرية (الغليفقة) التابعة لمديرية (الدريهمي) بمحافظة الحديدة بصاروخ باليستى "إيرانى الصنع"، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة عشرات المدنيين بجروح، من بينهم ثلاثة بإصابات خطيرة، وذلك استمرارا لاستهدافها الأحياء السكنية الآهلة بالمدنيين الأبرياء فى تحد واضح للأعراف و القوانين الدولية التى تجرم استهداف المدنيين.

وأشارت (وام) إلى وجود تقرير دولى حديث كشف عن استمرار تسليح إيران للمليشيات الحوثية فى اليمن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، إضافة إلى أسلحة أخرى، بما يخالف قرار مجلس الأمن رقم 2216 و الذى ينص على حظر توريد الأسلحة للمليشيات الانقلابية، ليؤكد ذلك للمجتمع الدولى الانتهاكات الإيرانية فى اليمن بما يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.