مطار القاهرة يشهد ذروة وصول رحلات السياحة القادمة من شرم الشيخ والغردقة

كتب محمد طنطاوى

كثفت الشركة الوطنية من تشغيل رحلاتها الداخلية القادمة من المدن السياحية المصرية وخاصة مدينتى شرم الشيخ والغردقة لعودة عملائها بعد استفاداتهم من البرامج الترويجية لتنشيط السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الأضحى.

وشهد مطار القاهرة الدولى خلال ال 24 ساعة الماضية وصول 33 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مطارات شرم الشيخ والغردقة والاقصر واسوان وبوج العرب ومرسي علم، وكان على متنهم 2358 سائح.

كما سيرت وصلت مطار القاهرة 11 رحلة أخرى قادمة من مطارات شرم الشيخ الدولي والغردقة، وكان على متنهم 1688 سائح، وشهدت معظم الرحلات التى انطلقت انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.