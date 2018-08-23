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مصر تفوز بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الإفريقى للاتصالات

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:58 ص
مصر تفوز بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الإفريقى للاتصالات عمرو طلعت
كتبت: هبة السيد
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فازت مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الأفريقى للاتصالات، للفترة من 2019 حتى 2022 عن مقاعد دول شمال أفريقيا مع كل من الجزائر وتونس.
 
هذا وقد تمت إجراءات الانتخابات بين الدول الأعضاء البالغ عددهم 45 دولة، خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الأفريقى للاتصالات الذى عقد بالعاصمة الكينية نيروبى في الفترة من 15 حتى 17 أغسطس، وتم خلاله مناقشة عدة موضوعات هامة تتعلق بإدارة عمل الاتحاد، ووضع استراتيجيته للسنوات الاربع المقبلة.
 
وتتيح عضوية المجلس الفرصة لأعضائه لمراجعة أنشطة الاتحاد، وتقييم عمل السكرتارية القائمة على تسيير أعمال الاتحاد اليومية، وكذلك تحديد أولويات الاتحاد من خلال الخطة السنوية التى يتم الاتفاق عليها بين الأعضاء، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التى يعقدها الاتحاد للدول الأعضاء فى المجلس.
 
من ناحية أخرى، تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى اجتماع لجنة الدراسات الخامسة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة التابعة للاتحاد الدولى للاتصالات خلال الفترة من 17 حتى 21 سبتمبر المقبل في جنيف بسويسرا.
 
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بوضع خطة عمل للحد من المخلفات الإلكترونية بحلول 2020، وصياغة المبادئ الاسترشادية والمعايير المطلوبة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.
 
جدير بالذكر، أن مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشغل منصب نائب رئيس مجموعة العمل الخامسة ورئيس المحور الخاص باقتصاد التدوير والمخلفات الإلكترونية.
 
 
 

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عمرو طلعت

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