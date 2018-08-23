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الخميس، 23 أغسطس 2018 03:53 م
خالد صلاح
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مصر تتصدر قائمة حجاج بيت الله الحرام بـ 89 ألف حاج والعراق فى المرتبة الثانية

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:00 م
مصر تتصدر قائمة حجاج بيت الله الحرام بـ 89 ألف حاج والعراق فى المرتبة الثانية حجاج بيت الله الحرام
وكالات
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تصدرت مصر قائمة حجاج بيت الله الحرام الذين ادوا مناسك الحج ب 89.426 الف حاج لموسم 2018 من أصل 375 ألف حاج عربى ، وذلك حسبما ذكرت صحيفة سبق السعودية فى عددها اليوم الخميس .

واضافت الصحيفة ان الاحصائية جاءت وفق ما أعلنته المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية لهذا العام 1439هـ، بـ89426 حاجاً قَدِموا لأداء مناسك الحج، من أصل 375 ألف حاج عربي أدوا النسك من 19 دولة.

وجاءت العراق في المرتبة الثانية بـ41553، والجزائر ثالثاً بـ36314؛ فيما حلت السودان رابعة في أعداد الحجاج العرب لهذا الموسم بـ34999 حاجاً، وقدِم من المغرب 33969 حاجاً محتلة المرتبة الخامسة فى سلم الترتيب، ثم سوريا التى وصل منها للأراضي المقدسة لأداء الفريضة 19039 حاجاً بزيادة حوالى 5 آلاف حاج بعد أن كان العدد الموسم الماضى مقتصراً على حوالى 14 ألف حاج.

من جهته، أكد رئيس مؤسسة مطوفى حجاج الدول العربية المطوف المهندس عباس قطان، عدم وجود نقص لدى أى دولة، مشدداً في حديثه على اكتمال الأعداد الموقع عليها في المحاضر من قِبَل مكاتب شؤون الحجاج والمحددة من الدولة؛ مؤكداً أن المؤسسة جهزت 147 مكتباً ميدانياً لخدمتهم، وسط متابعة من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح طاهر بنتن.

 


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