مصرع 7 من قيادات المليشيا الحوثية مع مرافقيهم فى البيضاء

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لقى عدد من قيادات ميليشيا الحوثى مصرعهم مع مرافقيهم فى المواجهات المستمرة مع قوات الجيش اليمنى وغارات مقاتلات التحالف العربى فى محافظة البيضاء وسط البلاد .

وذكرت الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت " أن المتحدث الاعلامى باسم محور بيحان النقيب عبدالرحمن العريف المرادى أكد مصرع 7 من قيادات المليشيا الحوثية ، فضلا عن العشرات من عناصرها فى مواجهات اليومين الماضيين والتى حققت خلالها قوات الجيش انتصارات كبيرة.

يذكر أن جبهات محافظة البيضاء تشهد معارك ضارية بين الجيش اليمنى ومليشيا الحوثى حققت خلالها قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربى انتصارات نوعية ومتسارعة، فى حين يتكبد الحوثيون عشرات القتلى والجرحى فى صفوفهم.