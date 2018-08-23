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الخميس، 23 أغسطس 2018 04:08 م
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مصرع طفل تحت عجلات سيارة أنابيب بوتاجاز بالمنيا

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:30 م
مصرع طفل تحت عجلات سيارة أنابيب بوتاجاز بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات
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لقى طفل مصرعه، أثر دهسه تحت عجلات سيارة أنابيب بوتاجاز بالمنيا، حيث تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا، يفيد بمصرع "عبد الله  م. م" 7 سنوات، مقيم قرية دير عطية مركز المنيا، بعد أن صدمته سيارة نقل تقل أسطوانات بوتاجاز فأسقطته من دراجة بخارية يقودها والده ثم دهسته أسفل عجلاتها ليلقى مصرعه في الحال، وتنقله الإسعاف جثة هامدة لمشرحة مستشفي المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة.
 
فيما انتقل فريق البحث الجنائي بمركز شرطة المنيا، برئاسة المقدم محمد عبد العظيم، لمعاينة محل الواقعة بقرية طهنشا مركز المنيا، والتحفظ على قائد السيارة لعرضه على النيابة العامة.  
 
وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا، الدكتور هاني اسحق شحاته، وفاة الطفل بسبب كسر وتهشم بالجمجمة ونزيف وتهتك بالمخ، وفشل في التنفس، وكسور بالضلوع ونزيف داخلي بالبطن والحوض، وأنه لا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، تحت إشراف المستشار أحمد العجوز رئيس نيابة مركز المنيا.
 
 

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