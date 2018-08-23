video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص فى مشاجرة بين عائلتين بالإسكندرية

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:25 م
مصرع شخص فى مشاجرة بين عائلتين بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه فى مشاجرة بالإسكندرية بسبب مشادة كلامية بين عائلتين تطورت إلى مشاجرة .
 
تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بشارع المعز منطقة سيدي بشر قبلي - دائرة القسم.
 
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين "طرف أول "ا ع ا" 45 سنة صاحب ورشة أحذية مصاب بجروح قطعية بالفخذين والرأس وتوفي، وشقيقه "م ع ا" 37 سنة صاحب ورشة أحذية مصاب بجروح قطعية بالفخذ الأيسر والرأس، و"طرف ثان"، و "ر م ع" 36 سنة عامل مصاب بجرح قطعي بكف اليد اليسرى، وشقيقه "ا م ع"  33 سنة عامل  مصاب بجرح قطعي بالجانب الأيسر للوجه، و"م ج ع " 42 سنة سائق مصاب بخدوش باليد اليسرى، و"ن ع ع" 56 سنة سائق، و"ي ن ع" سائق 31  سنة، وذلك بسبب قيام الأخير بتوجيه اللوم للثاني لتعرضه لزوجته بالقول، وحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرفان بالتعدي علي بعضهما بالضرب بأسلحة بيضاء، وقيام الأخير بالتعدي علي الأول بالضرب   محدثاً إصابته التي أودت بحياته.
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى شرق المدينة والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 25046 / 2018 جنح قسم شرطة أول المنتزه.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثة طفلة معلقة فى نافذة

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة