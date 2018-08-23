مصرع شخص فى مشاجرة بين عائلتين بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

لقى شخص مصرعه فى مشاجرة بالإسكندرية بسبب مشادة كلامية بين عائلتين تطورت إلى مشاجرة .

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بشارع المعز منطقة سيدي بشر قبلي - دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين "طرف أول "ا ع ا" 45 سنة صاحب ورشة أحذية مصاب بجروح قطعية بالفخذين والرأس وتوفي، وشقيقه "م ع ا" 37 سنة صاحب ورشة أحذية مصاب بجروح قطعية بالفخذ الأيسر والرأس، و"طرف ثان"، و "ر م ع" 36 سنة عامل مصاب بجرح قطعي بكف اليد اليسرى، وشقيقه "ا م ع" 33 سنة عامل مصاب بجرح قطعي بالجانب الأيسر للوجه، و"م ج ع " 42 سنة سائق مصاب بخدوش باليد اليسرى، و"ن ع ع" 56 سنة سائق، و"ي ن ع" سائق 31 سنة، وذلك بسبب قيام الأخير بتوجيه اللوم للثاني لتعرضه لزوجته بالقول، وحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرفان بالتعدي علي بعضهما بالضرب بأسلحة بيضاء، وقيام الأخير بالتعدي علي الأول بالضرب محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى شرق المدينة والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 25046 / 2018 جنح قسم شرطة أول المنتزه.