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مصرع شاب مجهول الهوية داخل مجمع سباحة فى نادى رياضى بسوهاج

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:07 ص
مصرع شاب مجهول الهوية داخل مجمع سباحة فى نادى رياضى بسوهاج حمام سباحة - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهد مجمع حمامات السباحة بنادى رياضى بجهينة سوهاج، غرق شخص مجهول الهوية فى بداية العقد الثانى من العمر وذلك لعدم إجادته السباحة.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال يفيد بغرق شخص مجهول الهوية داخل حمام سباحة بجهينة.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، والرائد محمد جاد الله رئيس معاون مباحث المركز، بتقدم عبد الله "ياسين محمد ياسين" 27 سنة مدرب سباحة بنادى فزارة الرياضى و"محمد هريدي خليل حجازي" 25 سنة عامل بحمام سباحة ببلاغ بغرق شخص مجهول الهوية بحمام سباحة نادى رياضى لعدم إجادته السباحة وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزى.
 
وورد تقريرها يفيد بأن الجثة لشخص ذكر فى العقد الثانى من العمر ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية "إدعاء غرق" وأخطرت الإدلة الجنائية لاتخاذ شئونها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحديد شخصية المتوفى  وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2686 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 
 

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