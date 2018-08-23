مصرع شاب سقط من مصعد أحد الفنادق بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شاب في بداية العقد الرابع من العمر مصرعه على إثر سقوطه من مصعد بالطابق الثانى عشر بأحد الفنادق بمحافظة سوهاج، حيث إنه قام بفتح الباب للدخول فلم يجد المصعد موجودا مما نتج عنه وفاته في الحال.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من عمليات النجدة بسقوط شاب من مصعد بأحد الفنادق بدائرة المديرية، مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، وتم نقل جثته لمستشفى سوهاج العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية أنه أثناء قيام مظهر . ن . ح . ع 40 سنة ويقيم بناحية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج باستخدام المصعد في عملية النزول بأحد الفنادق وعند فتحه للباب لم يجد المصعد مما نتج عنه اختلال توازنه وسقوطه للأسفل وحدوث عدة إصابات به أودت بحياته.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة للتولى شئونها.