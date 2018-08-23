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الخميس، 23 أغسطس 2018 04:09 م
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مصرع سائق وإصابة 12 آخرين فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:42 م
مصرع سائق وإصابة 12 آخرين فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى حادث سيارة -ارشيفية
بنى سويف ــ أيمن لطفى
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لقى سائق مصرعه وأصيب 12 آخرون اليوم  فى انقلاب سيارة أجرة ميكروباص كانوا يستقلونها على الطريق  الصحراوي الغربى أمام قرية جرزة المتاخمة لدائرة مركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف، والتابعة لمركز العياط بالجيزة.
 
ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق  الجيزة والفيوم كل من، علاء أحمد محمود سنة 35 سنة سائق، جثة هامدة، والمصابون هم، روحية شعبان على 30 سنة، مصابة بجرح بالكتف وتقيم شبرا القاهرة، وهدى محمد يونس 43 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف وتقيم شبرا، ومحمد على 41 سنة مصاب بجرح بالرأس، ويقيم شبرا وربيع عبدالفتاح محمد 17 سنة مقيم بنى سويف، مصاب بجرح باليد اليسرى، وميرفت شحاتة 32 سنة، مقيمة شبرا، وأمال عبدالله 56 سنة مصابة بجرح بالرأس مقيمة شبرا، وسمير عبد السيد 40 سنة مقيم روض الفرج، مصاب بسحجات بالجسم وندى هلال عبدالعاطى 12 سنة وشقيقاها أميرة 12 سنة  ومحمد 14سنة.
 
وأكدت الدكتورة دعاء روبي مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة على استقرار حالة المصابين بعد تلقيهم الخدمة الطبية، وفحصهم  وتضميد جروحهم واحتجازهم بالقسم الداخلى بالمستشفى.
 

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