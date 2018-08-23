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مصرع ربة منزل انزلقت قدمها على دماء ذبح الأضحية وسقطت على السكين بالقليوبية

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:04 م
مصرع ربة منزل انزلقت قدمها على دماء ذبح الأضحية وسقطت على السكين بالقليوبية إسعاف - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، أثناء ذبح زوجها للأضحية، إنزلقت قدمها في الدماء وسقطت على السكين المستخدم في عملية ذبح الأضحية ولقيت مصرعها في الحال.
 
تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية،  إخطارا بمصرع سيدة في العقد الثالث من عمرها بقرية ميت نما بقليوب.
 
إنتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث، تبين أن الضحية كانت تعد الشاي لزوجها أثناء قيامه بذبح الأضحية، فانزلقت قدمها في الأرضية المغطاة بالسيراميك بسبب دماء الأضحية، وحاول زوجها أن ينقذها ولكنها سقطت على سكين مستخدمة في الذبح فلقيت مصرعها في الحال.
 
وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة وعرض الجثة على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

 


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