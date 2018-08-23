مسؤول يؤكد أن الهجوم الإرهابى فى ليبيا يسفر عن استشهاد 6 أفراد أمن

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أكد عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادى تعرّض بوابة (كعام) الواقعة بين مدينتي الخمس وزليتن اليوم الخميس، لهجوم إرهابى من قِبل تنظيم داعش الارهابي.وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن الحمادى إلى أن الهجوم المسلح الإرهابى الذى شنه تنظيم (داعش) فى حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم بالاسلحة المتوسطة والرشاشة استهدف عناصر الأمن بالبوابة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد القوة المكلفة بالبوابة.

وفي سياق متصل، نقلت قناة ليبيا الرسمية عن الناطق باسم مديرية أمن زليتن تأكيده أن الهجوم الإرهابى الغادر أسفر عن استشهاد 6 من أفراد الأمن الذين كانوا يحرسون البوابة وإصابة 10 آخرين، وأن عملية تمشيط المنطقة بالكامل جارية من قبل الأجهزة الأمنية.

ومن جهة أخرى، أدانت وزارة الداخلية الليبية بحكومة الوفاق الوطنى بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف رجال الأمن المتواجدين ببوابة (كعام)، وأعربت الوزارة - فى بيان - عن أحر التعازى وأصدق المواساة لأسر الضحايا ، داعية الله عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء وأن يعجل بشفاء الجرحى.

وأكدت الوزارة أن محاربة الإرهاب تظل قاسما مشتركا بين أبناء الشعب الواحد وإن اجتثاثه يتطلب توحيد الجهود والإمكانيات للقضاء عليه، كما دعت وزارة الداخلية بحسب بيانها جميع الفرقاء بتغليب مصلحة الوطن وتقديم التنازلات للوصول به إلى بر الآمان لكي تنعم ليبيا بالأمن والآمان والاستقرار.