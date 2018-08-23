محكمة أمريكية تحكم بالسجن 63 شهرا ضد متهمة بتسريب معلومات سرية

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أصدرت محكمة أمريكية اليوم حكما بالسجن 5 أعوام و3 أشهر ضد سيدة بتهمة تسريب معلومات سرية إلى إحدى الشبكات الإخبارية .

وذكرت شبكة (سي.بي.إس.) الإخبارية الأمريكية أن المتهمة - ريالتى وينر 26 عاما - كانت تعمل مترجمة فى سلاح الجو الأمريكى، حيث قامت بطبع تقرير سرى يتضمن معلومات هامة تتعلق بالأمن القومى الأمريكى، وقامت بإرساله إلى الشبكة الإخبارية - التى لم يكشف عنها - عبر البريد الإلكتروني.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن المتهمة أبدت اعتذارها أمام المحكمة المنعقدة بولاية جورجيا الأمريكية، معترفة بارتكاب "سلوك غير قويم".

ووصف فريق الادعاء الحكم الصادر بحق المتهمة بانه يعتبر "أشد حكم من نوعه يصدر ضد موظفة فيدرالية بتهمة كشف معلومات سرية لوسيلة إعلامية".