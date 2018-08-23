محطة "أوليلة" لمعالجة الصرف بالدقهلية تحصل على اعتماد شهادة الـ TSM

كتب أحمد حسن

صرح المهندس عزت إبراهيم الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بأن محطة معالجة الصرف الصحي بأوليلة حصلت للمرة الأولى على اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) بدون ملاحظات، موضحاً أن ذلك يأتى تتويجاً للجهود المستمرة التى تبذلها الشركة لتطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها للمواطنين بأفضل جودة ممكنة، وتنفيذاً لخطة عمل الشركة للعام 2018 بقطاع التشغيل والصيانة.

وأوضح الصياد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بها حتى الآن 22 محطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) منها 14 محطة لمعالجة الصرف الصحي، و8 محطات لمياه الشرب.



محطة أوليلة بالدقهلية تحصل شهادة الإدارة الفنية المستدامة



محطة أوليلة بالدقهلية تحصل شهادة الإدارة الفنية المستدامة



محطة أوليلة بالدقهلية تحصل شهادة الإدارة الفنية المستدامة



محطة أوليلة بالدقهلية تحصل شهادة الإدارة الفنية المستدامة



محطة أوليلة بالدقهلية تحصل شهادة الإدارة الفنية المستدامة



محطة أوليلة بالدقهلية تحصل شهادة الإدارة الفنية المستدامة