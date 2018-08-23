محافظ سوهاج يتابع سير العمل بالمستشفيات فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

سوهاج – عمرو خلف

تابع الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، سير انتظام العمل التى تقدم الى المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، داخل المستشفيات العامة والمركزية، ومتابعة المخابز والأسواق والتصدى لحالات البناء على الأراضى الزراعية.

وأشار " عبد المنعم " فى بيان له، الى أنه هناك متابعة من مسئولى مديرية التموين خلال ايام اجازة العيد، لمتابعة عمل المخابز والمرور بصفة دورية علي الأسواق والمنشآت الغذائية وثلاجات حفظ اللحوم والأطعمة، لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين ، وانه وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مستشفيات المحافظة وأقسام الطوارئ والاستقبال، لتقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية للمترددين على المستشفيات خلال إجازة العيد .

وقد كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، بعدم السماح بالتعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة خلال اجازة العيد، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تجهيز فرق لمواجهة أى مشكلة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنظافة العامة في الشوارع والميادين ورفع الاشغالات .