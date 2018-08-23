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الخميس، 23 أغسطس 2018 03:00 م
خالد صلاح
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محافظ الوادى الجديد يعلن خطة للتوسع فى مصانع تدوير القمامة

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:19 م
محافظ الوادى الجديد يعلن خطة للتوسع فى مصانع تدوير القمامة محافظ الوادى الجديد
أ ش أ
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وضع خطة للتوسع فى إنشاء مصانع المخلفات بجميع مراكز المحافظة، بهدف تعظيم الاستفادة منها بدلا من حرقها والتخلص منها بطريقة غير أمنة وصحية.
وقال المحافظ، فى بيان، اليوم الخميس، إن مصانع المخلفات تشمل نوعين الأول مصانع لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، والتي سيتم من خلالها إنتاج السماد العضوى المعروف باسم "الكومبوست" والذى سيساهم بشكل كبير فى القضاء على حرائق الحقول وتوفير عائد مادى للمزارعين وتشجيعهم على تنظيف مزارعهم، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، أما النوع الثانى يشمل إنشاء مصانع للمخلفات وتدوير القمامة المنزلية لفرزها.
وأضاف المحافظ، أنه سيتم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك توقيع بروتوكول مع وزارة البيئة والتنمية المحلية للبدء في إنشاء هذه المصانع خاصة أنه تم إنشاء اثنين منها بمركز الخارجة أحدهما للقمامة والأخر لـ (الكومبوست) وتم طرحها بنظام الاستثمار.
ولفت إلى أن المحافظة لا تعاني من منظومة القمامة أو المخلفات الصلبة التي تواجهها بعض المحافظات الأخرى، مضيفا أنه التقى باللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأسبوع قبل الماضي؛ لمناقشة آليات العمل بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووضع تصور متكامل لآليات تنفيذ المنظومة والأماكن المقترحة كمحطات وسيطة ومدافن صحية آمنة.


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