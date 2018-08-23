محافظ الدقهلية يقرر غلق 240 منشأة وإعدام 6 طن أغذية وعصائر فاسدة

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، غلق 240 منشأه غذائية بنطاق المحافظة، لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات، وإعدام 5283 كيلو أغذية متنوعة فاسدة، 931 لتر عصائر ومشروبات لمخالفة المواصفات الصحية.

وأضاف المحافط، في تصريحات صحفيه له اليوم، سحب 1156 عينة أغذية متنوعة، تحرير 385 محضرا، وضبط 570 لتر مشروبات والتحفظ عليها، وذلك في إطار الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت، مشدداً على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

جاءت قرارات الشعراوي، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشان نتائج حملة التفتيش التي قام بها فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية، والتي تمثلت في المرور على 716 منشأه غذائية في الفترة من بداية أغسطس الجاري حتى الآن.

وأشاد محافظ الدقهلية، بجهود مديرية الصحة لحماية صحة المواطنين والقيام بحملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.