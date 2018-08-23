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محافظ الجيزة يؤكد عدم تلقى غرفة العمليات أى بلاغات جسيمة خلال أيام العيد

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:15 م
محافظ الجيزة يؤكد عدم تلقى غرفة العمليات أى بلاغات جسيمة خلال أيام العيد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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كشف تقرير غرفة عمليات محافظة الجيزة عن استقرار الأوضاع فى كافة المرافق والخدمات العامة ومتابعة الأحداث خلال أيام عيد الأضحى المبارك ولم تتلق الغرفة أى بلاغات جسيمة أو أحداث طارئة باستثناء بلاغات فردية تم التعامل معها بالتعاون مع الجهات المختصة .

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات، تقوم الغرفة بمتابعة الخدمات المقدمة وإعداد تقرير عن الموقف كل ساعتين .

وأضاف أن الأيام الأولى من عيد الأضحى شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين على جميع المتنزهات والميادين والمناطق الأثرية والحدائق العامة وانتظام سير العمل فى كافة المرافق   بالمحافظة .

كما قامت 25 لجنة من مديرية التموين بالمرور على المخابز للتأكد من توافر الخبز ومطابقته للمواصفات الفنية والأوزان المقررة وقد أسفرت الحملات عن تحرير 62 مخالفة متنوعة فى مجال التموين .

كما تقوم لجان مختصة من مكاتب شئون البيئة والأحياء ومديرية الطب البيطرى بالمرور على الشوارع وتطبيق القانون والغرامات بشأن أى سلوكيات تتسبب فى تلوث البيئة وترك مخلفات الأضاحى بالشارع . 

 

 


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