قلعة قايتباى تحقق إيرادات 90 ألف جنيه خلال أول وثانى أيام عيد الأضحى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن محمد متولى مدير منطقة الآثار الإسلامية بالإسكندرية، عن أن قلعة قايتباى قد شهدت إقبالا كبيرا فى أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنها حققت أعلى نسبة إيرادات، وأكبر عدد زائرين ببن جميع المناطق والمتاحف بالإسكندرية.

وأشار متولى، فى تصريحات خاصة، إلى أن قيمة إيرادات اليوم الأول والثانى، قد بلغت بلغت 90 ألف جنيه، حيث حقق اليوم الاول إيرادات بقيمة 31 الف جنيه، وبلغ عدد الزائرين المصريين 2563 و85 زائرا أجنبيا، وبلغت إيرادات اليوم الثانى 59 ألف جنيه، وذلك فى ثانى أيام عيد الاضحى المبارك وبلغ عدد الزائرين 4320 زائرا و150 زائرا أجنبيا، بإجمالى إيرادات 59 ألفا و292 جنيها.

من جهه أخرى، قال مدير منطقة الآثار الإسلامية بالإسكندرية، إنه تم عمل ورديات للمفتشين والإداريين والحراس طوال أيام العيد، وتكليف مجموعة من المفتشين للشرح للوفود الرسمية والرحلات المدرسية، وعمل صيانة شاملة لدورات المياه لتوقع إعداد كبيرة.