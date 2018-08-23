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قطريليكس: الدوحة تواصل وقاحتها وتشمت فى ضيوف الرحمن بسبب الأمطار

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:53 م
قطريليكس: الدوحة تواصل وقاحتها وتشمت فى ضيوف الرحمن بسبب الأمطار تميم بن حمد
كتبت – شرويت ماهر
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استمر النظام القطرى فى وقاحته، حيث وصل الأمر للشماتة فى ضيوف الرحمن بسبب هطول الأمطار بالسعودية، وهو الأمر الذى هاجمته صفحة "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية بشدة، مؤكدة أن قطر أطلقت قنواتها الإعلامية لمهاجمة الحجاج.

وقالت صفحة قطريليكس: "وصل تنظيم الحمدين إلى الدرك الأسفل من السقوط الأخلاقى، باستغلال الأمطار التى هطلت على المشاعر المقدسة للإساءة لزوار بيت الله الحرام".

وأكدت صفحة قطريليكس، أن قطر استغلت الظروف الطارئة للدعوة إلى تدويل الإشراف على الحج، واستقوت بالخارج وطالبت بتدخل جهات دولية فى شئون الحرمين.


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