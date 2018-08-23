قرقاش مهاجما قطر: تروج شائعات التطبيع لجيرانها واتصالاتها بتل أبيب موثقة

كتبت – شرويت ماهر

هاجم أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، النظام القطرى بشأن ترويجه لشائعات التطبيع لجيرانها من الدول العربية، مؤكدا أن سياستها مفضوحة.

وقال قرقاش "غريب أمر قطر وإعلامها ورفاق طريقها فى موضوع التطبيع مع إسرائيل، تنشر وتروج شائعات التطبيع بشأن جيرانها بينما اتصالاتها موثقة ومستمرة وآخرها جملة من الاتصالات مع تل أبيب حول غزة. الأخبار الكاذبة والعمى الحزبى مفضوح".

وتابع أنور قرقاش قائلا: "ولن أضيف أين قناة الجزيرة والإخوان والقرضاوى من التواصل والتطبيع القطرى السابق واللاحق مع إسرائيل، فهى علاقة منفعة متبادلة بين عقدة الصغير والطمع إلى السلطة وبعيدة كل البعد عن المبادئ والمواقف".





يذكر أن إيدى كوهين، ‏إعلامى إسرائيلى وباحث فى مركز بيجين سادات ومؤسس منظمة لحقوق الإنسان، قد كشف مؤخرا عن تفاصيل اللقاء السرى الذى جمع بين أفيجادور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلى، ومحمد عبد الرحمن وزير خارجية قطر فى قبرص.