video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قائد محور صعدة بالجيش اليمنى: مليشيات الحوثى باتت فى أضعف حالاتها.. فيديو

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:50 م
قائد محور صعدة بالجيش اليمنى: مليشيات الحوثى باتت فى أضعف حالاتها.. فيديو الجيش اليمنى
إيمان حنا
إضافة تعليق

قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله، إن مليشيات الحوثي الانقلابية باتت في أضعف حالاتها وتعيش أيامها الأخيرة، مشيدا ببسالة أبطال الجيش اليمنى في عدد من جبهات القتال بمديريه "كتاف البقع" شمالي محافظة صعدة، وهنأهم فى الوقت نفسه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقل لهم تهاني القيادة السياسية والعسكرية بهذه المناسبة .

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لقيادات محور محافظة صعدة، لمشاركتهم فرحتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تأتي بالتزامن مع الانتصارات الميدانية المتلاحقة.

كما تفقد قائد اللواء 84 مشاه العميد رداد الهاشمي، أبطال الجيش الوطني في جبهة الفرع بمديرية كتاف البقع، وخلال الزيارة، نقل العميد الهاشمي إلى الضباط والصف والجنود تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالمشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد العميد مجلي أن هذه المناسبة العظيمة تأتي وأبطال الجيش الوطني يسطرون أروع الانتصارات والبطولات في كافة الجبهات وبمعنويات مرتفعة وروح قتاليه عالية، مؤكدًا على مواصلة الكفاح والنضال حتى تحرير كل شبر في اليمن من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

من جهتهم أكد أبطال الجيش مضيهم في معركة تحرير محافظة صعدة من مليشيات الحوثي الكهنوتية بروح عالية، وصولاً لرفع علم الجمهورية في أعالي جبال مران وفاءً لعهد رئيس الجمهورية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى يطوق مخبأ زعيم الحوثيين فى عقر داره بصعدة استعدادا لاقتحامه

الجيش اليمنى يبدأ اقتحام مسقط رأس زعيم الحوثيين فى صعدة

مصرع 7 حوثيين بنيران الجيش اليمنى شمالى صعدة

شاهد.. معركة قوات التحالف والجيش اليمنى مع ميليشيا الحوثى داخل صعدة

اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيين

جبهات اليمن

معارك الحوثى




لا تفوتك
فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة