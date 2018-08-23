قائد محور صعدة بالجيش اليمنى: مليشيات الحوثى باتت فى أضعف حالاتها.. فيديو

إيمان حنا

قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله، إن مليشيات الحوثي الانقلابية باتت في أضعف حالاتها وتعيش أيامها الأخيرة، مشيدا ببسالة أبطال الجيش اليمنى في عدد من جبهات القتال بمديريه "كتاف البقع" شمالي محافظة صعدة، وهنأهم فى الوقت نفسه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقل لهم تهاني القيادة السياسية والعسكرية بهذه المناسبة .

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لقيادات محور محافظة صعدة، لمشاركتهم فرحتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تأتي بالتزامن مع الانتصارات الميدانية المتلاحقة.

كما تفقد قائد اللواء 84 مشاه العميد رداد الهاشمي، أبطال الجيش الوطني في جبهة الفرع بمديرية كتاف البقع، وخلال الزيارة، نقل العميد الهاشمي إلى الضباط والصف والجنود تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالمشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد العميد مجلي أن هذه المناسبة العظيمة تأتي وأبطال الجيش الوطني يسطرون أروع الانتصارات والبطولات في كافة الجبهات وبمعنويات مرتفعة وروح قتاليه عالية، مؤكدًا على مواصلة الكفاح والنضال حتى تحرير كل شبر في اليمن من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

من جهتهم أكد أبطال الجيش مضيهم في معركة تحرير محافظة صعدة من مليشيات الحوثي الكهنوتية بروح عالية، وصولاً لرفع علم الجمهورية في أعالي جبال مران وفاءً لعهد رئيس الجمهورية.