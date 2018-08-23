فيديو.. من تمويل داعش إلى غسيل الأموال فى قطر.. شاهد جرائم نجل أردوغان

كتبت إسراء أحمد فؤاد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى توتير مقطع فيديو يبرز جرائم نجل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وإبرام صفقات مشبوهة وبيع النفط لداعش وتمويله للتنظيم الإرهابى فى العراق وسوريا.

ويشير المقطع إلى أن بلال أردوغان أصبح الحاكم الفعلى لقطر بعد أن أطلق والده يده فى قطر مستغلا انبطاح أميرها تميم بن حمد آل ثانى، فتورط فى صفقات مشبوهة فى الدوحة وعمليات غسيل أموال، واتهم فى عام 2013 بقضايا تزوير وفساد وتربح غير مشروع.