فيديو.. مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على مشروع قانون لتكريم السادات

كتب إسلام جمال

ذكرت السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الشيوخ الأمريكى، وافق بالإجماع، ليلة أمس، على مشروع قانون لتكريم الرئيس المصرى الأسبق، محمد أنور السادات، تكريماً لجهوده المبذولة فى عملية السلام.

https://www.c-span.org/video/?c4745298/senate-tonight-passed-anwar-sadat-bill-s266



السفارة المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية

وسبق للرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات، حصوله على جائزة نوبل للسلام، عام 1987، تكليلاً لجهوده الرامية إلى تسوية شاملة فى الصراع العربى الإسرائيلى، وقبوله معاهدة السلام مع إسرائيل، بعد حرب أكتوبر المجيدة، عام 1973.



الرئيس الراحل محمد أنور السادات



الرئيس السادات يدخن البايب



السادات فى أثناء تأديته للصلاة



السادات وبيجن وكارتر