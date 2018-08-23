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فيديو.. مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على مشروع قانون لتكريم السادات

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:42 م
فيديو.. مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على مشروع قانون لتكريم السادات الرئيس محمد أنور السادات
كتب إسلام جمال
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ذكرت السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الشيوخ الأمريكى، وافق بالإجماع، ليلة أمس، على مشروع قانون لتكريم الرئيس المصرى الأسبق، محمد أنور السادات، تكريماً لجهوده المبذولة فى عملية السلام.

https://www.c-span.org/video/?c4745298/senate-tonight-passed-anwar-sadat-bill-s266

السفارة المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية

 

وسبق للرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات، حصوله على جائزة نوبل للسلام، عام 1987، تكليلاً لجهوده الرامية إلى تسوية شاملة فى الصراع العربى الإسرائيلى، وقبوله معاهدة السلام مع إسرائيل، بعد حرب أكتوبر المجيدة، عام 1973.

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

 

الرئيس السادات يدخن البايب
الرئيس السادات يدخن البايب

 

السادات فى أثناء تأديته للصلاة
السادات فى أثناء تأديته للصلاة

 

السادات وبيجن وكارتر
السادات وبيجن وكارتر

 

 
حصول الرئيس المصرى الأسبق على جائزة نوبل للسلام
حصول الرئيس المصرى الأسبق على جائزة نوبل للسلام

 


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