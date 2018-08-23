الرئيسية أخبار عاجلة فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد الخميس، 23 أغسطس 2018 02:57 م "5 جنيه فقط" حديقة الحيوان كتب محمد فهيم عبد الغفار إضافة تعليق أقبل المئات من المواطنين على حديقة الحيوان بالجيزة فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات. وشهد باب التذاكر زحاما شديدا بعد وضع لافتة كبيرة من قبل إدارة الحديقة تؤكد أن سعر التذكرة خمسة جنيهات مصرى فقط. إضافة تعليق فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟ صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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