فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

كتب محمد فهيم عبد الغفار

أقبل المئات من المواطنين على حديقة الحيوان بالجيزة فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات.

وشهد باب التذاكر زحاما شديدا بعد وضع لافتة كبيرة من قبل إدارة الحديقة تؤكد أن سعر التذكرة خمسة جنيهات مصرى فقط.