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فيديوجراف.. تعرف على جهود منظومة النقل بالسعودية لخدمة الحجاج

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:43 م
فيديوجراف.. تعرف على جهود منظومة النقل بالسعودية لخدمة الحجاج الحج - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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على مدار الأيام القليلة الماضية، ظهرت المملكة العربية السعودية بكافة هيئاتها ووزاراتها مثل خلية النحل، من تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج وذلك كل فى مجاله، وفى هذا الإطار استطاعت وزارة النقل من خلال أجهزتها المختلفة فى استقبال الحجاج وتيسير عملية نقلهم.

وكشف الوزارة، أن خطة عملها على مساحة لا تتجاوز 25 كيلو متر مربع لمشعرى "عرفات ومزدلفة" لخدمة مليونى حاج، عبر 23 ألف حافلة نقل عام، بالإضافة إلى 16 قطارا فى مشروع قطار المشاعر، تنققل بين 6 محطات بين مزدلفة وعرفات، حيث تم نقل أكثر من 360 ألف راكب، من خلال المنظومة التى تعمل بروح الفريق الواحد مع كافة القطاعات الخدمية والأمنية فى المملكة لخدمة الحجاج.

يذكر أنه فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة، يواصل ضيوف الرحمن، أداء مناسك  ومن المقرر أن يفعل الحجاج، ما فعلوه فى اليوم الحادى العشر، عقب يوم النحر الثلاثاء الماضى، ويرمى الحجاج الجمرات الصغرى ثم الوسطى، ثم الكبرى، ولابد من مراعاة هذا الترتيب، حيث يتم الرمى بسبع حصيات، ويكبر الحاج مع كل حصاة، ويسن له أن يدعو عند الجمرتين الصغرى والوسطى، ويكون وقف الرمى بعد الزوال إلى أخر الليل.

 


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