فوكس نيوز: ترامب يعلن اعتزامه العفو عن المدير السابق لحملته

واشنطن (رويترز)

قالت مراسلة لشبكة فوكس نيوز أجرت مقابلة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن ترامب سيبحث العفو عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت الذى أدين يوم الثلاثاء بالاحتيال المصرفى والضريبى.

وقالت مراسلة فوكس نيوز إينسلى إيرهاردت إن ترامب أبلغها فى المقابلة التى أجريت يوم الأربعاء بأنه "سيبحث" العفو عن مانافورت.

وقالت فى ظهور على شبكة فوكس نيوز "أعتقد أنه يشعر بالأسى لمانافورت، كانا صديقين".

وتبث فوكس نيوز مقتطفات من المقابلة مع ترامب، ومن المقرر أن تبث المقابلة بالكامل صباح اليوم الخميس، ولم تتضمن المقتطفات لقطة لترامب يذكر فيها أنه سيبحث العفو عن مانافورت.

وأدين مانافورت يوم الثلاثاء بتهمتين بالاحتيال المصرفى وخمس تهم بالاحتيال الضريبى وتهمة بعدم الكشف عن حسابات مصرفية خارجية.