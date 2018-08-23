فرنسا تؤكد دعمها لكل المبادرات الرامية لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، اليوم الخميس، أن بلادها تشجع كل المبادرات المندرجة فى إطار الوساطة الأممية والرامية إلى تحقيق المصالحة والاستقرار فى ليبيا.

وقالت دير مول - فى تصريح اليوم ردا على سؤال حول موقف فرنسا من المبادرة الإيطالية المدعومة من واشنطن بعقد مؤتمر حول ليبيا - "تابعنا باهتمام اعتزام إيطاليا، التى تعد شريكا رئيسيا فى الملف الليبى، تنظيم مؤتمر دولى حول ليبيا بعد المؤتمر الذى استضافته باريس فى مايو الماضى".. مضيفة أن بلادها على يقين أن الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لإرساء الاستقرار على نحو مستدام فى ليبيا، مشيرة إلى أن ذلك ما تتضمنه خارطة الطريق للمبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة والذي يحظى بدعم فرنسا الكامل.

وشددت المتحدثة الفرنسية على ضرورة تبني قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تم تحديد وإقرار جدولها الزمنى من قبل الأطراف الليبية الرئيسية خلال مؤتمر باريس فى مايو الماضي بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولى وكذلك من قبل مجلس الأمن الدولى.

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى أعلن، عقب لقائه بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالبيت الأبيض فى نهاية يوليو الماضى، أن بلاده ستنظم مؤتمرا لبحث سبل تحقيق الاستقرار فى ليبيا.