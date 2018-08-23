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فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المنيا تحتفل بثالث أيام عيد الاضحى

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:24 م
فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المنيا تحتفل بثالث أيام عيد الاضحى جانب من الاحتفال
كتب فريق المحافظات
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تألقت فرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا، فى احتفالات ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أمام ديوان عام محافظة المنيا على كورنيش النيل.
 
وقدمت الفرقة، عدد من التابلوهات الفنية، من إخراج الفنان سيد تونى  أمام  جماهير الكورنيش  تضمنت العروض "التنورة، التحطيب".  
 
يذكر أن فرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا، هى إحدى الفرق المتميزة، نظرا لأدائها الراقى، وحصولها على العديد من التكريمات والدروع، وشهادات التقدير من المحافل الدولية والإقليمية التى شاركت فيها .
 
جدير بالذكر، أن هذه  الاحتفالات، تأتى ضمن خطة برامج إقليم وسط الصعيد والهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى بجميع المواقع الثقافية التابعة لها.
 
 

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