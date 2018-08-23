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الخميس، 23 أغسطس 2018 06:33 ص
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غرفة عمليات القومى للمرأة تواصل اليوم تلقى شكاوى التحرش لليوم الثالث

الخميس، 23 أغسطس 2018 06:00 ص
غرفة عمليات القومى للمرأة تواصل اليوم تلقى شكاوى التحرش لليوم الثالث مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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يواصل المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، اطلاق غرفة عملياته لليوم الثالث على التوالى، لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع.

وتتلقى غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 - 01007525600 - 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس آب، والبريد الإلكترونى .omb.office@yahoo.com

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لافتةً إلى قيام محامىّ مكتب شكاوى المرأة بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية .

 


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المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

التحرش

عيد الاضحى




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