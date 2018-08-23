عودة مهاجرين سوريين من لبنان عبر نقطة يابوس الحدودية

وكالات الأنباء

عادت دفعة جديدة من السوريين المهجرين القادمين من لبنان عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية حيث تم نقلهم بالحافلات إلى منازلهم فى ريف دمشق الغربى التى غادروها فى أوقات سابقة هربا من التنظيمات الإرهابية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أنه تم استقبال هذه الدفعة من المهجرين عند نقطة جديدة يابوس الحدودية ونقلهم إلى منازلهم فى مدينة معضمية الشام جنوب غرب دمشق وذلك فى إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التى حررها الجيش السورى من الإرهاب.

وأشار عدد من المهجرين العائدين إلى أنهم قرروا العودة إلى مدينتهم بعد تطهيرها من الارهاب وتأمينها من قبل الجيش السورى وبات بامكانهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعى بعيدا عن ارهاب واجرام التنظيمات الارهابية.

ودعا المهجرون العائدون جميع من هجرهم إرهاب التنظيمات التكفيرية للعودة إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم بعدما عاد إليها الأمن والاستقرار بفضل تضحيات الجيش العربى السورى.

وعاد خلال الأشهر القليلة الماضية الاف المهجرين السوريين من لبنان عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية ومعبر الزمرانى إلى منازلهم فى مناطق القلمون والزبدانى وبيت جن فى ريف دمشق بعد إعادة تأهيل وترميم البنى التحتية التى تضررت من جرائم الإرهابيين.