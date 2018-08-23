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الخميس، 23 أغسطس 2018 02:37 م
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ضبط 41 قطعة سلاح بحوزة 37 متهما على مستوي الجمهورية بحملات خلال 24 ساعة

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:04 م
ضبط 41 قطعة سلاح بحوزة 37 متهما على مستوي الجمهورية بحملات خلال 24 ساعة أرشيفية
كتبت : دينا الحسينى
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شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.

وقام القطاع بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ينجح فى ضبط 37متهم وبحوزتهم 41 قطعة سلاح نارى، وأسفرت الجهود بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال يوم20الجارى عن ضبط 41 قطعة سلاح بحوزة 37 متهم .

كما تم ضبط 5 بنادق آلية  ، 6 بنادق خرطوش  ، 3طبنجات  ، 27 فرد محلى الصنع ، 21 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة .


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