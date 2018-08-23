ضبط 19 شخصا بكفر الشيخ بتهمة التجمهر وقطع الطريق بعد حادث سير

كفر الشيخ - محمد سليمان

ألقت قوات الأمن بكفر الشيخ القبض على 19 متهمًا في الأحداث التي شهدتها قرية أبيوقا بمركز دسوق لقطعهم الطريق احتجاجًا على مصرع الطفل "محمد هاني نعيم"، 7 سنوات، أسفل عجلات سيارة على طريق كفرالشيخ دسوق.

وحاولت قوات الأمن فتح الطريق لكنهم قذفوهم بالحجارة، وهم "ه ا.خ"، 53 سنة، و"س م.إ"، 56 سنة، و"ت ك.م"، 57 سنة، و"م ف.إ"، 45 سنة، و"م م.ن"، 67 سنة، و"إ إ.ش"، 48 سنة، و"ج ا.خ"، 55 سنة، و"أ م.ف.ن"، 21 سنة، و"م ا.م"، 23 سنة، و"ش ش.خ"، 54 سنة، و"ر إ.أ"، 42 سنة، و"ك ا.ش"، 22 سنة، و"أ إ.ع"، 23 سنة، و"ح ا.ح.م"، 45 سنة، و"ا س.ا"، 37 سنة، و"أ ع.ع"، 50 سنة، وإ ا.ع"، 55 سنة، و"س ا.خ.ا"، 49 سنة.

ويواجه المتهمون عدة اتهامات منها التجمهر، وقطع طريق عام، وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل سير حركة المرور بطريق عام "دسوق - كفرالشيخ"، ومقاومة السلطات، وإصابة مجند شرطة "ع ع، وإحرازهم أسلحة دون الترخيص بحملها، وتخريب ممتلكات شرطية.



وتمكنت قوات الأمن من فتح الطريق وإعادة الحركة المرورية من جديد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11009 لسنة 2018 إداري مركز شرطة دسوق، وتولت نيابة دسوق التحقيق مع المتهمين.