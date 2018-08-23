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ضبط 13 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 30600 ألف جنيه غرامات بالغربية

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:25 ص
ضبط 13 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 30600 ألف جنيه غرامات بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.
 
وأسفرت الحملة، عن ضبط 13  سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 271 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 85 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط سيارة لتجاوز خط السير، والتصالح فى 307 مخالفات فورية مقابل تحصيل 30600 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة. 
 
 

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