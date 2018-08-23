ضبط 10 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة فى حملة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت مباحث القليوبية، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة، واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية فى مناطق شبرا الخيمة، وطوخ والخصوص وبنها.

أسفرت الحملة عن ضبط عاطل، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة، تم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة، خاصة بالبؤر الإجرامية، أسفرت الحملة عن ضبط "محمد. م" 41 سنة، مقيم طوخ، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدرة تزن حوالي 55 جرام ومبلغ مالى 65 جنيه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 31713 لسنة 2018م جنح مركز طوخ، و"محمد. ن" 23سنه عاطل، مقيم بنها وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 25 جرام ومبلغ مالى 250 جنيه وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6700 لسنة 2018م جنح قسم اول بنها.

كما تم ضبط "عبدالله. ا" 34سنه، عاطل مقيم الخصوص، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدرة تزن حوالي 50 جرام ومبلغ مالى 150 جنيه وهاتف محمول، و"سيد. س" 50سنه عاطل، مقيم شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 160 جرام ومبلغ مالى 280 جنيه وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 24777/453 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، و"محمد. ح" 27سنه عاطل، مقيم شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 190 جرام ومبلغ مالى 430 جنيه وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 24468/441 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، و"محمد. ع" 27سنه،عاطل، وبحوزته كمية من الافيون المخدر تزن حوالي 40 جرام ومبلغ مالى 720 جنيه وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 24866/466 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على "رفعت. ك" 22سنه عاطل، مقيم شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 70 جرام ومبلغ مالى 215 جنيه وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8024 لسنة 2018م اداري مركز القناطر الخيرية، و"كريم. ا" 29سنه، عاطل، وبحوزته ( 20 ) قرص مخدر وسيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 100 جنيه وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 16482/621 لسنة 2018م جنايات قسم اول شبرا الخيمة، و"أحمد. ج" 18سنه،عاطل، وبحوزته كمية من الفودو المخدرة تزن حوالي 50 جرام وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 100 جنيه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 16480/619 لسنة 2018م جنايات قسم اول شبرا الخيمة، و"سليمان. ع" 29سنه، عاطل وبحوزته ( 18 ) قرص مخدر ومبلغ مالى 145 جنيه و 2 هاتف محمول وسلاح ابيض " مطواة ".

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16481/620 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.